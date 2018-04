Pelemahan Rupiah Lebih Kecil ketimbang Mata Uang di Asia

: Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat melihat fenomena pelemahan rupiah yang mencapai di level Rp13.900-an per USD dari persentase depresiasi Indonesia yang tidak besar, jika dibandingkan negara lainnya.Gubernur BI Agus Martowardojo menegaskan persentase depresiasi Indonesia minus 0,88 persen lebih kecil dari negara-negara di Asia. Selain itu, nilai tukar rupiah yang terus bergerak secara bertahap dari Rp13.700 hingga Rp13.900 per USD, bukan lah angka yang menembus level terlalu tinggi bila melihat secara persentase.Dia memaparkan persentase pelemahan mata uang di Thailand minus 1,12 persen, Malaysia minus 1,24 persen, Singapura minus 1,17 persen, Korea Selatan minus 1,38 persen, dan India minus 2,4 persen."Jangan ada psikologis yang membuat perasaan seakan rupiah telah melewati angka yang besar, Rp13.800, Rp13.900, Rp14.000, tapi mohon melihat dari persentasenya," ujarnya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 26 April 2018.Ia menambahkan pergerakan rupiah juga sempat mengalami apresiasi sebesar 0,22 persen, seperti dalam perdagangan Rabu, 25 April di mana rupiah di level Rp13.888 per USD."Secara year to date dari 1 Januari hingga 26 April 2018, Indonesia nomor tiga dibandingkan negara lainnya," tambahnya.Lebih lanjut, pihaknya menegaskan kondisi ekonomi Indonesia terbilang stabil, terlihat dari neraca transaksi yang berjalan tahun lalu telah mencapai 1,7 persen dari Gross Domestic Produk (GDP) selain itu inflasi masih dalam target selama tiga tahun."Indonesia memiliki rating yang lebih tinggi dari investment grade yang terendah. Ini kondisi momentum yang baik untuk pertumbuhan ekonomi," tambah dia.Pihaknya menyayangkan prestasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tertutupi dengan ekonomi dunia yang mengalami polemik. Seperti harga minyak mengalami tekanan dan adanya perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok."Jadi kondisi global ada ketidakpastian, yang lebih besar dari kondisi ekonomi yang lebih baik, tapi ini sifatnya temporer," tuturnya.Oleh sebab itu, BI selalu berada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan melakukan intervensi baik di valuta asing maupun SBN (Surat Berharga Negara) guna meminimalkan depresiasi yang yang terlalu cepat dan berlebihan."BI tidak menargetkan nilai tukar tertentu tapi menjaga sesuai fundamental ekonomi Indonesia," pungkasnya.(AHL)