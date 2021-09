25 Tahun Lagi, PDB per Kapita RI akan Melonjak 5 Kali Lipat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meyakini bahwa pendapatan per kapita Indonesia pada 25 tahun mendatang akan naik hingga lima kali lipat. Prediksi ini disampaikan dengan melihat data pertumbuhan domestik bruto (PDB) pada 20 tahun terakhir. Ekonomi Indonesia 20 tahun terakhir itu luar biasa. Pendapatan per kapita kita itu meningkatnya lima kali lipat lebih. Kalau kita bekerja 20 tahun ke depan sekeras kita bekerja 20 tahun terakhir, kita akan maju," katanya dalam webinar dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Senin, 20 September 2021.Suahasil menjelaskan pembangunan Indonesia sudah dimulai dari periode 1970-an. Pendapatan per kapita saat itu masih sangat landai, kemudian perlahan-lahan mulai tumbuh naik. Namun pada 1998, Indonesia kembali mengalami krisis dan pendapatan per kapita turun hingga USD500 per kapita.Setelah mengalami krisis tersebut, Indonesia terus bangkit dan pendapatan per kapita terus mengalami kenaikan. Bahkan pada 2019, pendapatan per kapita Indonesia sudah melewati USD4.000 per kapita, lalu turun sekitar USD3.800 hingga USD3.900 pada 2020 imbas pandemi covid-19.