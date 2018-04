Darmin: Naikkan Suku Bunga Langkah Stabilkan Kurs Dolar

: Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan langkah yang diambil Bank Indonesia (BI) untuk membuka opsi menaikkan suku bunga BI 7 Day Reverse Repo Rate merupakan bagian dari menghadapi perubahan situasi global, terutama kurs dolar."Bagian menghadapai perubahan situasi global termasuk soal kurs dolar," ujar Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Gedung Kemenko, Jakarta, Jumat, 27 April 2018.Ia menilai dampak yang dirasakan pada perekonomian akan baik. Pihaknya meminta kebijakan tersebut tidak dibuat persoalan."Tidak usah terlalu dinggap bermasalah, ini bukan akhir dari semuanya ini masih panjang," tambahnya.Gubernur BI Agus Martowardojo sebelumnya mengatakan kebijakan menaikkan suku bunga BI 7 Day Reverse Repo Rate tentunya akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan bersifat data dependence, mengacu pada perkembangan data terkini maupun perkiraan ke depan."Kita tidak menutup kemungkinan melakukan BI 7 Day Reverse Repo Rate, jika kondisi menghambat pencapaian sasaran inflasi dan mengganggu stabilitas sistem keuangan," jelas Agus, di Gedung BI, Jakarta.Ia menilai kondisi ekonomi Indonesia masih dalam kondisi yang baik. Hal tersebut terbukti dengan depresiasi nilai tukar rupiah Indonesia yang mencapai 0,88 persen per month to date pada 26 April 2018. Jika dibandingkan dengan Thailand yang minus 1,12 persen, Malaysia 1,24 persen, Singapura 1,17 persen, Korea Selatan 1,38 persen, dan India minus 2,4 persen."Deperesiasi rupiah lebih disebabkan penguatan mata uang USD terhadap hampir semua mata uang dunia. Dan berdampak kenaikan US Treasury atau suku bunga obligasi hingga mencapai 3,03 persen, tertinggi sejak 2013," tambah dia.(AHL)