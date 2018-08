Pelemahan Kurs India hingga Turki Lebih Parah dari RI

: Bank Indonesia (BI) menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini relatif masih berada di bawah negara berkembang lainnya.Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan secara year to date pelemahan mata uang Garuda saat ini mencapai tujuh persen."Relatif lebih rendah dibanding negara lain seperti India, Brasil, Afrika Selatan, dan Turki yang depresiasinya jauh lebih tinggi," kata Perry di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Agustus 2018.Perry menyebutkan depresiasi kurs di India year to date mencapai sembilan persen, sementara di Afrika Selatan sebesar 13,7 persen, di Brasil mencapai 18,2 persen dan di Turki serta Argentina bahkan mendekati 40 persen.Perry memandang depresiasi rupiah saat ini bahkan masih lebih rendah dibanding yang terjadi pada 2013 dan 2015.Berdasarkan kurs tengah BI saat ini rupiah telah berada pada level Rp14.655 per USD. Sedangkan pada pembukaan perdagangan di awal tahun pada 2 Januari lalu rupiah berada di level Rp13.542 per USD. Artinya sejak awal tahun hingga hari ini rupiah sudah melemah lebih dari Rp1.000 per USD.(AHL)