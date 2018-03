Perry Warjiyo Paparkan Kinerja Ekonomi RI ke Komisi XI

: Calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjalankan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) ‎di Komisi XI DPR RI. Jika lolos, Perry nantinya akan menggantikan Agus Martowardojo yang masa jabatannya akan habis pada Mei 2018.Perry terpantau hadir pukul 09.45 WIB atau lebih dahulu sekitar 25 menit sebelum fit and proper test dimulai pukul 10.00 WIB. ‎Namun, uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi XI DPR RI berlangsung molor hingga pukul 10.40 WIB.Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng bersama 15 anggota Komisi DPR lainnya memimpin fit and proper test Perry menjadi Gubernur BI."Sudah ditandatangani oleh 15 anggota, delapan fraksi telah izinkan kami untuk melakukan fit and proper test. Kami buka rapat dengar pendapat dan dibuka untuk umum," kata Melchias di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018.Melchias melanjutkan, Komisi XI DPR memberikan waktu untuk Perry memaparkan visi dan misinya selama 30 menit. Sedangkan sisa waktu yang diberikan untuk pendalaman."Bapak bersedia kan menjadi Gubernur BI, jangan sampai sudah selesai fit and proper test, tapi bapak tidak setuju," canda Melchias.Sebelum memaparkan visi dan misi, Perry mengatakan kinerja perekonomian nasional sudah mulai membaik. Bank sentral juga menginginkan ekonomi terus maju ke depan, setidaknya bisa mencapai 5,2 persen hingga 5,3 persen di tahun ini.‎Untuk lima tahun ke depan, lanjut Perry, BI mengharapkan ekonomi bisa mencapai enam persen. Bukan hanya ekonomi yang kuat, dia juga menginginkan penciptaan lapangan kerja bisa lebih banyak."Pemerataan ekonomi tidak hanya di satu wilayah, tapi semua daerah, ini merupakan tantangan yang berat tapi, kita harus mendorong pertumbuhan. Kita cermati tiga tantangan yang harus dihadapi dalam lima tahun ke depan," sebut Perry.(AHL)