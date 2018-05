BI Nilai Inflasi April 0,1% Masih Sesuai Target

: Bank Indonesia (BI) menyambut baik realisasi inflasi untuk April 2018. Inflasi sebesar 0,1 persen dinilai masih sejalan dengan proyeksi bank sentral untuk inflasi sepanjang tahun ini.Badan Pusat Stastik (BPS) mencatat inflasi April 2018 sebesar 0,10 persen, dengan inflasi tahun kalender mencapai 1,09 persen dan inflasi tahun ke tahun atau year on year (yoy) mencapai 3,41 persen."Artinya secara inflasi kita masih masuk perkirakan BI di mana year on year-nya juga masih 3,4 (persen) inflasinya," kata Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo ditemui usai pembukaan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) 2018 di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 2 Mei 2018.Dirinya menambahkan, BI masih meyakini inflasi sejalan dengan proyeksi yang ditetapkan. Sepanjang tahun ini, bank sentral memperkirakan inflasi akam berada pada rentang 3,5 plus minus satu persen.Dody menyebut, terkendalinya inflasi tak lepas dari tidak adanya gejolak harga pangan (volatile food). Sementara harga yang diatur pemerintah (administered price) dan inflasi inti (core inflation) juga masih terkendali.Untuk bulan ini, BI memperkirakan inflasi akan terpengaruh tingginya permintaan barang pada Ramadan dan Lebaran. Namun dengan koordinasi bersama pemerintah, inflasi diperkirakan tetap bisa dikendalikan."Pasti (permintaan selama puasa dan Lebaran akan naik) itu secara siklus begitu. Tapi artinya memang sudah dalam kalkulasi kita semua. Kalau sifatnya bukan shock itu sudah kita perhitungkan," pungkasnya.(AHL)