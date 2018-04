Reformasi Pajak sudah On the Track

: Penguatan reformasi pajak serta kepabeanan dan cukai telah memasuki tahun kedua yang per Februari 2018 telah mencapai tahap 27 persen.Menilik capaian sepanjang 2017, sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), telah menghasilkan sejumlah kebijakan terkait fasilitasi, pengawasan, penerimaan, dan kelembagaan."Reformasi antara DJP dan DJBC ini kita lakukan untuk range empat tahun. Dengan Februari 2018 ini progresnya sudah mencapai 27 persen, saya kira on the track, ya," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 4 April 2018.Pada tahun ini, sambung dia, reformasi masih mengacu pada empat aspek utama, yaitu penguatan integritas, budaya organisasi dan kelembagaan, optimalisasi penerimaan, penguatan fasilitasi berikut efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan.Setidaknya terdapat tiga program yang dirancang, yakni joint endorsement, dan joint assistance antara DJP dan DJBC, serta implementasi free trade zone (FTZ) di sejumlah kawasan bebas. ((AHL)