BI Ramal Prospek Ekonomi RI 2019 Makin Membaik

Bank Indonesia (BI) memperkirakan prospek perekonomian nasional di 2019 akan lebih baik. Hal ini meski kondisi global masih tidak menentu.Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan optimisme tersebut, tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan berada pada angka 5-5,4 persen. Sementara inflasi akan terkendali di kisaran 3,5 plus minus satu persen.Selain itu, defisit transaksi berjalan ditargetkan mengecil dari di bawah tiga persen tahun ini menjadi sekitar 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) di tahun depan. Dari sisi perbankan, kredit diperkirakan tumbuh 10-12 persen dan dana pihak ketiga tumbuh 8-10 persen."Jadi kalau kita lihat kondisinya akan membaik meskipun kondisi ekonomi global itu masih akan serba tidak pasti," kata Perry dalam acara pertemuan tahunan BI, di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 27 November 2018.Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melandai dari 3,73 persen menjadi 3,70 persen. Ekonomi Amerika Serikat yang tahun ini tinggi ditaksir bakal turun tahun depan. Begitu juga ekonomi Tiongkok dan Uni Eropa, diprediksi bakal landai.Perry menambahkan tekanan suku bunga The Fed pada 2019 masih akan terjadi karena rencananya bank sentral AS itu bakal menaikkan tiga kali di tahun depan. Hal ini juga akan diikuti oleh bank sentral Eropa yang juga memberikan sinyal kenaikan suku bunga pada pertengahan tahun depan."Untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, dibutuhkan sinergi antara BI, pemerintah dan lembaga lainnya untuk memperkuat perekonomian nasional," imbuh dia.Kebijakan moneter dan fiskal pun, lanjutnya harus bersinergi demi menciptakan kestabilan. Di samping itu, kebijakan deregulasi di sektor riil perlu didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan industrialisasi, ekspor serta pariwisata.(Des)