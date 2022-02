Kemenkeu Ajak Milenial dan Gen Z Sambut Pemulihan Ekonomi via G20

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak milenial dan Gen Z optimistis menyongsong pemulihan ekonomi global lewat Presidensi G20 Indonesia . Hal itu penting karena semua pihak harus bisa terlibat dalam rangka memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang."Kita harus percaya Indonesia negara besar yang sekarang memimpin pembahasan ekonomi global di forum adidaya dan kita tidak boleh mengecilkan peran Indonesia," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra, dilansir dari Antara, Sabtu, 12 Februari 2022.Wempi menyampaikan semangat multilateralisme menjadi semakin terbukti di tengah pandemi covid-19 karena tidak ada satupun negara yang bisa menyembuhkan diri dari pandemi dan bisa pulih sendiri. Artinya semua negara harus bersama-sama ikut dan terlibat dalam proses pemulihan ekonomi global."Semangat multilateralisme ini yang menjadi salah satu semangat dalam forum G20," ujarnya.Kemudian pemulihan ekonomi, lanjutnya, Indonesia sebagai Presidensi menggarisbawahi bahwa pulih bersama dari pandemi juga mencakup mengatasi luka akibat pandemi di masa depan. Artinya, isu kesehatan, isu produktivitas, isu investasi, isu perubahan iklim, dan isu transformasi digital harus menjadi perhatian bersama."Saya meyakini teman-teman milenial sebagai sounding word yang aktif dan punya ambisi yang tinggi, that is your future untuk prevent the pandemic," tuturnya.Ia mengajak milenial dan Gen Z untuk terlibat aktif dan berkontribusi semaksimal mungkin untuk memahami mega tren isu dunia terkait digital hingga perubahan iklim. Sehingga mempunyai bekal untuk menghadapi Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi termasuk mengejar target 2045 Indonesia sebagai negara maju.Adapun agenda finance track G20 mencakup enam agenda utama. Pertama, exit strategy atau koordinasi pemulihan ekonomi jangka pendek agar berjalan sinkron. Kedua, how to address current effect atau mengatasi luka akibat pandemi covid-19.Ketiga, central bank digital currency. Keempat isu keuangan berkelanjutan atau transisi menuju ekonomi hijau. Agenda kelima international taxation atau isu perpajakan internasional. Agenda keenam adalah inklusi keuangan.