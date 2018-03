Proteksionisme Dagang Trump Berpotensi Rugikan AS

Amerika Serikat (AS) diramalkan akan mengalami kerugian besar karena kebijakan proteksionisme Presiden Donald Trump dengan menerapkan tarif bea masuk pada baja dan aluminium serta barang-barang dari TiongkokEkonom Universitas Indonesia Fitrah Faisal menuturkan meski pun industri baja dan aluminium AS terlindungi dengan kebijakan tersebut, namun lambat laun akan merugi."Aluminium dan baja ini merupakan barang input industri yang lain, sehingga akan ada potensi kenaikan ongkos produksi," katanya saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 24 Maret 2018.Dia menambahkan, jika ongkos produksi naik maka akan berdampak pada tenaga kerja di bidang tersebut. Hal ini malah akan memicu pemecatan tenaga kerja yang berdampak pada kerugian meluas."Pada akhirnya, kita bisa lihat ada stuckflasi. Di satu sisi ada inflasi yag meningkat, namun justru pertumbuhan ekonominya akan tertahan," ujar tandas dia.Sebelumnya Presiden AS Donald Trump menyatakan perang dagang adalah hal yang bagus dan mudah dimenangkan. Hal ini diungkapkan Trump setelah rencananya menerapkan tarif impor baja 25 persen dan alumunium 10 persen menimbulkan ancaman dari mitra-mitra dagangnya.Donald Trump menandatangani surat eksekutif yang akan memberlakukan tarif pembalasan hingga USD60 miliar dalam impor Tiongkok.(SCI)