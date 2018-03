Imbas Perang Dagang, Indonesia Berpotensi jadi Pasar

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai aksi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dinilai bukan merupukan ancaman besar bagi Indonesia.Meski demikian, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan perang dagang yang meluas ke negara lain dan sektor lain dan menyebabkan Indonesia bisa terkena dampaknya. Sebab, dengan dibatasinya produk-produk Tiongkok oleh AS membuat Negeri Tirai Bambu bakal mengalihkan pasarnya ke negara lain."Kan sudah diproduksi, jadi harus ada yang menyerap, oleh siapa? Ya pasar di Asean, salah satunya yang terbesar Indonesia," kata Fithra dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, 24 Maret 2018.Di sisi lain, kata Fithra, ada nilai positif dari adanya kebijakan proteksionisme Presiden AS Donald Trump bagi Indonesia. Apabila negara pengekspor baja dan aluminium ke AS sekarang menjadi terbatas aksesnya, dan mencari pangsa pasar baru termasuk Indonesia, maka akan membuat harga dari barang yang berbahan dasar baja dan aluminium di tanah air lebih kompetitif."Baja ini kan input atau proses perantara untuk industri selanjutnya. Sehingga, kemungkinan besar akan menurunkan ongkos produksi," tutur dia.Sementara itu, Pengamat Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan dari sisi pertahanan, Indonesia tidak bisa menyetop jika kawasan Asean akan menjadi ajang pertarungan dua negara untuk berebut pasar.Connie mengatakan kendati demikian, Indonesia bisa mendapat manfaat dari serbuan tersebut yakni untuk lebih mendorong industri pertahanan yang nantinya malah melahirkan industri sipil."Saya bisa bilang keuntungan, kita mengambil momen percepatan," ujar Connie.Connie menambahkan, Indonesia harus belajar dari Tiongkok dalam bidang tersebut. Dia mengisahkan saat AS 30 tahun hidup dengan terus menyerang masalah di Timur Tengah, maka Tiongkok dalam diam memperkuat diri."Baik dalam militer, baik dari industri dan akhirnya melahirkan kekuatan ekonomi," kata Connie.(SCI)