Ekonomi Tahun Ini Bisa Lebih Baik Ketimbang Tahun Lalu

: Ekonom Raden Pardede memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan lebih baik ketimbang tahun lalu. Ekonomi Indonesia akan ditopang dari perbaikan ekspor dan konsumsi dalam negeri.Dia mengatakan hal ini karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2018 yang mencapai 5,06 persen merupakan capaian terbaik pemerintahan Joko Widodo dari 2014. Tren ini akan meningkat sampai dengan akhir tahun."Saya kira capaian ini sudah cukup baik dan akan meningkat di kuartal II-2018," jelas dia di Yogyakarta, Senin, 7 Mei 2018.Dia menjelaskan bahwa pada kuartal II-2018 akan ada stimulus dari masa Lebaran yang akan menggerakkan roda ekonomi. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,1 persen hingga mencapai 5,3 persen pada kuartal II-2018.Selain itu Indonesia akan mendapatkan kenaikan ekspor dari membaiknya perekonomian global dan juga Amerika Serikat (AS). Ditambah daya beli masyarakat juga akan mendapatkan efek dari program cash for work yang sudah dijalankan pemerintah pada tahun ini."Jadi saya masih optimistis capaian pada tahun ini akan lebih baik ketimbang dengan tahun lalu," jelas dia.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2018 mencapai 5,06 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,01 persen. Sementara itu dalam RAPBN 2018, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen.Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan secara kuartal ke kuartal (q to q) pertumbuhan ekonomi mengalami minus 0,42 persen akibat adanya kontraksi pada akhir 2017 di sektor konstruksi, pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial.Menurutnya beberapa sektor mendorong ekonomi tumbuh lebih baik dibandingkan kuartal tahun sebelumnya. Pertama dari sisi pengeluaran, dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 8,09 persen diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,54 persen.Kemudian berdasarkan lapangan usaha, sumber pertumbuhan PDB paling utama berasal dari industri pengolahan. Pada kuartal I-2018, industri pengolahan tumbuh sebesar 0,97 persen atau meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya.(AHL)