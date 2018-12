Indonesia Terus Lobi AS Bebaskan Bea Masuk

Pemerintah Indonesia masih terus melakukan lobi kepada Amerika Serikat (AS) terkait pembebasan tarif bea masuk atau nol persen terhadap impor barang-barang tertentu. AS sebelumnya berencana menghapus kebijakan ‎Generalized System of Preferences (GSP) ini.Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kini tinggal Indonesia yang masih harus bernegosiasi agar tetap mendapatkan fasilitas GSP. Pasalnya tiga negara lain yang fasilitas GSP-nya dievaluasi bersama Indonesia, sudah dibebaskan oleh AS."Tadinya kan itu empat negara dievaluasi GSP-nya, yang tiga negara sudah enggak lagi, tinggal kita yang dievaluasi," kata Darmin, ditemui di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa malam, 18 Desember 2018.Meski demikian, Darmin enggan membeberkan lebih jauh terkait perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan AS. Sebelumnya Darmin juga sudah membahas masalah negosiasi fasilitas GSP ini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla."Substansinya (arahan Wapres JK) agak banyak, artinya ada beberapa. Kalau soal perdagangan dan pertanian itu sudah diubah, Permentan dan Permendagnya. Tadi itu lebih banyak mengenai National Payment Getaway (NPG) dan data center," jelas dia.Dalam hal ini, dirinya menambahkan, AS meminta Indonesia untuk melonggarkan kebijakan NPG terkait transaksi sistem pembayaran. Sayangnya, Darmin enggan menjelaskan lebih rinci karena pembahasan dengan AS masih berlangsung, sementara pemerintah juga perlu diskusi.Pada April 2017, Pemerintah AS telah meninjau ulang beberapa negara yang selama ini menjadi penerima skema GSP, termasuk Indonesia. Produk Indonesia yang menggunakan skema GSP bernilai USD1,9 miliar pada 2017, jauh di bawah India USD5,6 miliar, Thailand USD4,2 miliar, dan Brasil USD2,5 miliar.‎(ABD)