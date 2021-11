Kemendag Beberkan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi RI di 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan ( Kemendag ) Oke Nurwan membeberkan beberapa tantangan dalam pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan. Di antaranya penurunan ekonomi negara-negara di dunia imbas varian baru virus korona hingga krisis rantai pasok global."Pertama, mengenai pandemi covid-19 yang terjadi secara global menyebabkan setiap negara mengalami penurunan GDP (Gross Domestic Product/PDB) sehingga vaksinasi menjadi solusi untuk menumbuhkan perekonomian," ujar Oke dalam siaran persnya, Sabtu, 27 November 2021.Kedua, lanjutnya, mengenai rantai pasok global. Menurut Freight Waves 2021, terjadi penurunan supir truk dan pekerja di Amerika Serikat (AS). Hal ini meningkatkan keterlambatan pelayaran di AS dan Tiongkok, serta berbagai negara lainnya. Kemudian menyebabkan peningkatan biaya logistik yang cukup tajam dan berpotensi kenaikan inflasi."Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas super cycle akibat stimulus ekonomi yang dikucurkan di negara maju, nilai tukar dolar yang kian melemah, serta naiknya permintaan di Tiongkok dan negara industri di Asia," jelas Oke.Ketiga, kontestasi antara AS dan Tiongkok yang turut menjadi ancaman pada perekonomian global, khususnya Indonesia. Perang dagang antara AS dan Tiongkok menciptakan peluang ekspor di kedua negara tersebut."Peluang ini harus dimanfaatkan pemerintah dengan memperbesar porsi ekspor dari produk-produk unggulan ekspor ke negara terkait," sebutnya.Ia menambahkan bahwa Kemendag telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam memberikan dukungan program percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan dengan menjaga stabilitas perekonomian nasional baik dari sisi penawaran dan permintaan."Misalnya, pembukaan mal dan pusat perbelanjaan dengan penerapan aplikasi PeduliLindungi. Sedangkan dari sisi demand, Kemendag menerapkan program digitalisasi pasar yang bekerja sama dengan lokapasar (marketplace)," terang Oke.Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyampaikan, 2022 merupakan tahun pemulihan ekonomi bangkit dari situasi pandemi covid-19. Tahun depan juga terdapat ancaman serius, salah satunya gelombang ketiga pandemi yang menyebabkan tingginya kemungkinan pembatasan kegiatan sosial, serta tantangan yang bersifat dari luar seperti negara mitra dagang."Namun yang lebih penting adalah memperkirakan perekonomian domestik, daya beli masyarakat, dan usaha kecil menengah yang mempunyai harapan di masa akan datang," pungkas Tauhid.