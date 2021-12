Sri Mulyani Waspadai Omicron Bisa Ganggu Momentum Pemulihan Ekonomi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyebaran virus covid-19 varian baru yaitu Omicron harus diwaspadai. Terlebih penyebaran varian ini tidak hanya terjadi di luar negeri saja, melainkan sudah terdeteksi masuk ke Indonesia."Kita bertanggung jawab jagain supaya Omicron tidak mengganggu proyeksi dan momentum ini," kata dia dalam video conference, Selasa, 21 Desember 2021.Ia menegaskan upaya untuk menjaga pemulihan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah dengan dukungan dari masyarakat untuk tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan akan membantu penanganan pandemi covid-19 varian ini."Itu yang akan terus kita ulang-ulang supaya kita sadari pentingnya semuanya ikut menjaga pemulihan ekonomi," ungkapnya.Sri Mulyani sebelumnya mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2021 bisa di atas lima persen. Dengan perkiraan itu, ekonomi sepanjang tahun diprediksi tumbuh antara 3,5 hingga empat persen.Perkembangan indikator asumsi dasar makro 2021, inflasi berada di bawah target tiga persen yaitu, 1,3 persen year to date (ytd), nilai tukar rupiah Rp14.313 per USD (ytd) di bawah asumsi Rp14.600 per USD, dan suku bunga SUN 10 tahun 6,35 persen (ytd) di bawah perkiraan 7,29 persen.Sementara itu, harga minyak mentah lebih tinggi dari asumsi USD45 per barel menjadi USD68,07 per barel (ytd), sedangkan lifting minyak hingga Oktober 657,84 ribu barel per hari (ytd), dan lifting gas 996 ribu barel setara minyak per hari (ytd).