Indonesia Bisa Terhindar dari Middle Income Trap

: Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memaparkan Indonesia bisa terhindar dari jebakan negara-negara dengan pendapatan menengah yang tidak bisa bergerak ke arah negara maju (middle income trap).Program Director Indef Berly Martawardaya mengemukakan bahwa sektor Tekonologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berperan lebih pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.Jika ingin keluar dari middle income trap tersebut, tutur Berly, Indonesia harus meningkatkan hak paten di sektor TIK. Karena peran sektor TIK lebih besar pada Produk Domestik Bruto (PDB)."Terutama dengan peningkatan jumlah hak paten di sektor TIK. Jika hak paten sektor TIK naik satu persen, maka dapat memacu pertumbuhan PDB 0,234 persen," ujarnya di Gedung Annex, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.Dia menuturkan dalam kurun waktu 2000-2016 jumlah hak paten sektor TIK yang telah disetujui di Indonesia mencapai 98, lebih kecil dari paten TIK yang dimiliki perusahaan luar mencapai 700.Selain itu, pemerintah harus mendorong investasi pada sektor TIK karena dalam kenaikan 10 persen investasi pada sektor tersebut, dapat berkontribusi 1,87 persen terhadap pertumbuhan PDB.Berdasarkan grafik investasi sektor TIK dalam enam tahun belakangan, Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi luar negeri mencapai 0,408 persen lebih besar dari investasi domestik mencapai 0,045 persen. Hal tersebut dapat dilihat dengan maraknya produk-produk elektronik dengan merek luar yang mendominasi pasar Indonesia.Dirinya melihat grafik tersebut merupakan tahapan belajar dari peneliti TIK Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar. Selain itu dengan tingginya grafik investasi luar, berdampak positif terhadap peneliti lokal."Ada ketularan pintar, karena perusahaan luar akan menggandeng peneliti dalam negeri. Dengan bekerja sama bertahun-tahun, peneliti lokal dapat membuka usaha sendiri," pungkasnya.(AHL)