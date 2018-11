Pemerintah Tetap Waspadai Perkembangan Global

: Pemerintah mengaku akan tetap mewaspadai perkembangan ekonomi yang terjadi di global, karena tantangan yang ada masih bisa berdampak kepada Indonesia. Meskipun ekonomi Indonesia sampai dengan kuartal III-2018 tetap mampu tumbuh hingga 5,17 persen.Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi ekonomi global saat ini tidaklah mudah. Perubahan kebijakan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) mulai dari normalisasi kebijakan moneter hingga kebijakan di sektor perdagangan membawa dampak bagi dunia."Situasi ini membuat dan menciptakan dampak ke seluruh dunia, dalam bentuk penguatan dolar, kenaikan suku bunga AS, dan perubahan harga komoditas yang berpengaruh ke Indonesia," kata dia di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa, 13 November 2018.Dirinya menilai perkembangan global masih sangat dinamis sehingga perlu kewaspadaan terhadap perubahan yang terjadi. Namun hal ini bisa dihadapi secara baik, terbukti dengan ekonomi yang tetap tumbuh, inflasi terjaga, hingga upaya mengurangi pengangguran."Dengan inflasi terjaga di sekitar 3,5 persen, year on year baru 2,8 persen. Momentum pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan terus meningkatkan kesempatan kerja, angka pengangguran menurun mencapai 5,13 persen," jelas dia.Tak hanya itu, pemerintah juga tetap berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak menyebabkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang justru semakin tinggi."Kita harap kemiskinan dan kesenjangan menurun. Saat ini mencapai 9,28 persen, ini pertama kali kemiskinan Indonesia di bawah 10 persen sesudah kita mengalami kemerdekaan. Gini Ratio juga mengalami penurunan, yang berarti kita menghadapi pertumbuhan ekonomi yang merata," pungkasnya.(AHL)