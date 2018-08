Rupiah Masih Belum Temukan Keseimbangan Baru

: Mata uang Garuda diperkirakan belum akan mencapai titik keseimbangan baru beberapa tahun ke depan. Pasalnya, pergerakan nikai tukar masih akan dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed hingga 2019.Menurut peneliti Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, rupiah bakal terus mengalami fluktuasi hingga ke level psikologis Rp15.000 per USD sampai akhirnya menemukan titik keseimbangannya."Artinya titik keseimbangan baru rupiah belum akan terlihat. Jadi gejolak ini sifatnya 1-3 tahun ke depan," ungkap Bhima kepada Medcom.id di Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018.Lebih lanjut kenaikan Fed rate biresiko terhadap kinerja ekonomi nasional akibat global capital outflow. Kenaikan Fed rate sebesar dua kali pada September dan Desember nanti turut memperparah aliran modal asing keluar dari negara berkembang."Investor asing melihat kondisi ini akan lakukan flight to quality dengan membeli aset yang aman baik dolar, emas, maupun yen," imbuhnya.Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menilai The Fed akan gencar menaikkan suku bunga, karena pergerakan indikator makroekonomi yang semakin solid.Tercatat pada triwulan II-2018, pertumbuhan ekonomi AS mencapai 4,2 persen secara tahunan (yoy); tertinggi sejak beberapa tahun lalu. Inflasi dan tingkat pengangguran terbuka masing-masing 2,9 persen (yoy) dan 3,9 persen pada Juli lalu.Performa itu memberikan sinyal ke pasar bahwa ekonomi US bergerak positif di tengah perang dagang. "Pagi ini rupiah berada di level Rp14.700, karena adanya sentimen rencana kenaikan suku bunga The Fed pada September," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.Meski rupiah masih bergejolak, kondisi ekonomi domestik secara umum diklaim masih cukup baik. Di mana pertumbuhan triwulan II-2018 mencapai 5,27 persen (yoy); inflasi 3,18 persen (Juli); cadangan devisa USD118,32 miliar (Juli).Cadangan devisa setara dengan pembiayaan 6,9 bulan impor atau 6,7 bulan impor jika ditambah dengan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut masih jauh dari batas standar internasional sebesar tiga bulan impor."Pemerintah juga terus menjaga APBN agar tetap sehat dengan meningkatkan potensi penerimaan, meningkatkan kualitas belanja, dan memperkecil defisit keseimbangan primer," pungkasnya.(AHL)