Juli 2018, Inflasi 0,28%

: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan harga selama Juli 2018 mengalami inflasi sebesar 0,28 persen. Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya 0,59 persen.Kepala BPS Suhariyanto mengatakan inflasi secara tahun kalender atau year to date (ytd) tercatat sebesar 2,18 persen. Sedangkan secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) inflasi tercatat sebesar 3,18 persen."Dengan capaian ini berarti bisa disimpulkan inflasi Juli ini bisa terkendali, dan masih ada dalam range target inflasi," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Agustus 2018.Pemerintah sebelumnya menargetkan inflasi berada pada level 3,5 persen tahun ini. Sementara Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi sebesar 3,5 plus minus satu persen pada 2018 ini.Adapun dari 82 kota/kabupaten yang disurvei oleh BPS, sebanyak 68 kota/kabupaten mengalami inflasi dan 14 kota/kabupaten yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sorong sebesar 1,47 persen."Inflasi terendah terjadi di Depok, Banyuwangi, dan Surabaya sebesar 0,03 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Ambon sebesar 1,45 persen dan terendah terjadi di Palembang sebesar 0,01 persen," jelas dia.Dibandingkan Juni 2018, inflasi Juli secara bulan ke bulan memang lebih rendah tapi sedikit meningkat secara tahun ke tahun. Pada Juni 2018, inflasi secara year on year tercatat sebesar 3,12 persen.(AHL)