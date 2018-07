Menkeu: Perang Tarif Beri Tantangan Jangka Menengah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan langkah Amerika Serikat (AS) memberikan tarif masuk kepada beberapa negara dan komoditas dapat menimbulkan tantangan bagi Indonesia dalam jangka menengah. Dalam hal ini, pemerintah siap melakukan sejumlah antisipasi agar tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian.Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menyebutkan, tantangan tersebut muncul karena tensi perdagangan global yang terjadi memberikan risiko bagi pertumbuhan ekonomi secara global pada 2018. Menkeu mengatakan langkah unilateral yang dilakukan AS akan memengaruhi pertumbuhan global yang kemungkinan menghadapi risiko pada semester II-2018."Padahal kemarin kita berharap bahwa ini bisa menjadi salah satu mesin dari pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dunia tetapi bagi negara-negara bisa mengandalkan investasi dan ekspor," ujar dia, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018.Ani terutama mewaspadai kinerja ekspor yang mungkin akan terhalangi oleh proyeksi dari perekonomian global yang melemah. Hal tersebut perlu diantisipasi karena negara-negara tujuan ekspor memunculkan barikade, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif.Kemudian, Ani juga menyoroti kondisi dinamika hubungan dagang AS-Tiongkok, di mana pihak AS tidak terlalu memikirkan penyelesaian masalah perdagangan itu. Bahkan terjadi eskalasi berupa ketegangan dari sisi retorika. Tensi dagang AS-Tiongkok mulai terekskalasi setelah AS mengenakan tarif terhadap produk Tiongkok senilai USD34 miliar pada 6 Juli 2018.Presiden AS Donald Trump kemudian memberikan ancaman pengenaan tarif lanjutan dengan mengajukan target pengenaan tarif terhadap produk Tiongkok senilai USD200 miliar. Hal tersebut membuat Tiongkok harus menghadapi realita peningkatan tarif dan kemudian akan melakukan retaliasi atau pembalasan."Kalau sekarang RRC berubah posisi, maka ini akan menimbulkan dinamika yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu pengaruhnya tidak hanya ke perdagangan namun juga kepada mata uang dan kepada sentimen arus modal," pungkasnya.(ABD)