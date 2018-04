Kondisi Ekonomi RI Diyakini Mampu Buat Rupiah Menguat

: Bank Indonesia (BI) menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik. Kondisi tersebut diyakini mampu menopang penguatan rupiah, yang pagi tadi mengalami penguatan tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.891 per dolar Amerika Serikat (USD).Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, pelemahan rupiah lebih disebabkan oleh dinamika global yang tertekan. Namun kondisi dalam negeri masih memadai untuk mendukung pelemahan rupiah yang pada perdagangan pagi tadi dibuka menguat ke Rp13.875 per USD dengan day range berada di kisaran Rp13.875 hingga Rp13.876 per USD."Jadi kalau sekarang ini memang kondisi yang ada di dunia sedang ada dinamika tapi ekonomi di Indonesia sedang baik bahkan Bank Indonesia mengatakan ini momemtumnya sedang baik," kata Agus ditemui di Kompleks BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 27 April 2018.Menurut Agus, ada tiga hal yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia dalam kondisi baik dan diprediksi akan lebih baik lagi. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan lebih baik dari target sebelumnya, dari 3,8 persen di 2017 menjadi 3,9 persen pada 2018 dan 2019."Kedua, Indonesia dalam pengelolaan ekonomi terlihat dari inflasi yang terjaga selama tiga tahun, bahkan transaksi berjalan ada di 1,7 sampai 1,8 persen. Ketiga, Indonedia sedang mendapatkan kepercayaa dari dunia terlihat dari rating agency kepada Indonesia sebagian besar sudah memberikan satu notch di atas investment grade yang paling rendah," jelas dia.Selain itu, laporan kinerja perusahaan pada kuartal I-2018 juga dalam kondisi baik. Khusus untuk perbankan, saat ini rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 23 persen dan rasio kredir bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) lebih rendah di bawah tiga persen."Kondisi itu agak tertutupi karena ada dinamika global. Kita tidak perlu panik, kita tetap percaya bahwa ekonomi kita mengarah ke arah yang baik. Nilai tukar ada tekanan tapi enggak seperti negara lain. Kita enggak perlu khawatir dengan dinamika nilai tukar karena BI selalu ada untuk menjaga stabilitas," pungkasnya.(AHL)