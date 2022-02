Rupiah Lemah, Ikuti Jejak Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini masih tertekan. Kali ini, gerak mata uang Garuda tersebut terseret pergerakan dolar AS yang ambruk dua hari belakangan.Mengutip Bloomberg, Jumat, 18 Februari 2022, rupiah melemah hingga 2,5 poin atau setara 0,02 persen menjadi Rp14.328 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.325 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini, yakni berada di level Rp14.330 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.323-Rp14.331 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,46 persen.Sebelumnya, kurs dolar AS kembali merosot pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), di tengah menguatnya mata uang safe haven seperti yen Jepang dan franc Swiss. Pelemahan terimbas kekhawatiran akan bergolaknya ketegangan Rusia-Ukraina.Mengutip Antara, Jumat, 18 Februari 2022, dolar merosot ke 114,845 yen, terendah sejak awal Februari. Dolar terakhir melemah 0,4 persen pada 114,93 yen.Terhadap mata uang Swiss, greenback jatuh ke 0,9189 franc, terlemah sejak 3 Februari. Dolar terakhir berpindah tangan pada 0,9202 franc atau merosot 0,2 persen.Namun, beberapa mata uang komoditas yang sensitif terhadap sentimen risiko turun. Dolar Australia melemah 0,1 persen menjadi USD0,7188. Krona Norwegia juga turun terhadap dolar, di mana greenback menguat 0,5 persen menjadi 8,917 per dolar.