Invasi Penuh Rusia di Ukraina Bikin Rupiah Tak Bernyali Menguat

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan hari ini anjlok gara-gara Rusia melakukan invasi penuh terhadap Ukraina. Ukraina mengumumkan keadaan darurat imbas langkah Rusia yang telah mengirim pasukannya ke Ukraina timur."Separatis di Donbass Ukraina meminta bantuan Rusia dalam memukul mundur agresi pada Rabu. Ukraina menanggapi dengan mengumumkan wajib militer dan keadaan darurat," ungkap Analis Pasar Uang Ibrahim Assuaibi, dalam analisisnya, Kamis, 24 Februari 2022.Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan operasi khusus untuk melindungi wilayah Donbass (Donbas) Ukraina. Putin dalam klaimnya menyatakan bahwa Rusia tidak berencana untuk menduduki Ukraina."Dia mendesak pasukan Ukraina untuk meletakkan senjata mereka dan pulang. Rusia juga tidak akan membiarkan Ukraina mengamankan senjata nuklir," jelas Ibrahim mengutip laporan TASS.Keadaan darurat telah diumumkan di Ukraina, dan Rusia mulai mengevakuasi kedutaan besarnya di Ibu Kota Ukraina, Kyiv. Negara-negara Barat pun bereaksi dengan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.AS bergabung dengan sanksi Jerman pada pipa gas Nord Stream 2 yang menghubungkan Jerman dan Rusia. Sedangkan Uni Eropa memasukkan daftar hitam anggota parlemen Rusia dengan membekukan aset mereka dan melarang perjalanan."Saham global jatuh setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan lampu hijau untuk operasi militer di Ukraina timur pada hari sebelumnya," urai Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.391 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah sebanyak 53,5 poin atau setara 0,37 persen dari posisi Rp14.337 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.385 per USD. Rupiah melemah sebanyak 35 poin atau setara 0,25 persen dari Rp14.350 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.371 per USD atau turun 16 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.355 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi namun ditutup melemah di rentang Rp14.370 per USD hingga Rp14.420 per USD," pungkas Ibrahim.