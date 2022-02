Akhir Pekan, Kemilau Emas Antam Tergerus Jadi Rp975 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Jumat atau di akhir pekan terpantau di posisi Rp975 ribu per gram atau ambruk Rp19 ribu ketimbang hari sebelumnya di posisi Rp994 ribu per gram. Logam mulia gagal menyentuh level psikologis Rp1 juta per gram di tengah keputusan Rusia untuk menyerang Ukraina Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 25 Februari 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,9 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,7 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,7 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9.3 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp23 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp46 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp92 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp230 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp459 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp919 juta.Di sisi lain, emas melonjak pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB) setelah sempat mencapai level tertinggi 13-bulan di atas USD1.975 karena investor mencari aset aman menyusul operasi militer Rusia di Ukraina. Hal itu terjadi saat tanggapan Barat atas invasi tersebut tampak mengandung beberapa risiko geopolitik yang membuat logam kuning makin menarik.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, terangkat USD15,9 atau 0,83 persen menjadi USD1.926,30 per ons, setelah sempat melonjak ke level tertinggi Januari 2021 di USD1.976,20 per ons.Sementara itu, logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman pada Maret naik 13,4 sen atau 0,55 persen menjadi USD24,687 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman pada April turun sebanyak USD29,6 atau 2,71 persen menjadi USD1,062,10 per ons.