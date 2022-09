Rupiah Menguat! Menjauhi Level Rp14.900/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah bergerak pada kisaran Rp14.876 sampai dengan Rp14.891 per USD. Mata uang rupiah menguat seiring dolar AS yang melemah.Menurut Bloomberg, mata uang rupiah naik 22 bps atau 0,15 persen dengan berada pada level Rp14.885 per USD penutupan perdagangan Selasa, 6 September 2022. Yahoo finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.885 per USD.Tim Riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya mengatakan Dolar AS melemah karena outlook ketidakpastian ekonomi AS pasca-perilisan data tenaga kerja yang dipandang sebagai tanda-tanda pelemahan ekonomi negara tersebut.Reli dalam indeks dolar AS juga tampaknya telah berhenti pada Selasa karena para pedagang menunggu rincian lebih lanjut tentang jalur kebijakan moneter AS. The Fed secara luas diperkirakan mempertahankan laju kenaikan suku bunga pada bulan ini.Laporan pekerjaan AS menunjukkan ada penambahan 315.000 pekerjaan non pertanian pada Agustus atau diatas estimasi analis. Sementara tingkat pengangguran naik menjadi 3,7 persen (yoy) atau di atas estimasi yang sebesar 3,5 persen.Laporan pekerjaan tersebut dinilai krusial karena akan menjadi bahan pertimbangan The Fed sebelum menaikkan suku bunga pada pertemuan September.Bank sentral AS yang akan mengadakan pertemuan kebijakan suku bunga pada 21-22 September mendatang diekspektasi akan kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Sejumlah pejabat The Fed menyebutkan perlunya kenaikan suku bunga untuk menekan tingkat inflasi yang masih tinggi.