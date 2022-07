Perdagangan Pagi, Laju Rupiah Masih Berkutat di Rp15 Ribu/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakara: Pada perdagangan pagi laju mata uang rupiah melemah setelah dolar AS kembali menunjukkan tajinya kepada mata uang emerging market. Data inflasi AS yang di atas ekspetasi memicu menguatnya dolar AS.Bloomberg melansir mata uang rupiah berada pada level Rp15 ribu per USD atau melemah 0,13 persen. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.974 per USD.Harga konsumen tahunan AS melonjak 9,1 persen pada Juni 2022, kenaikan terbesar dalam lebih dari empat dekade, membuat orang Amerika merogoh kocek lebih dalam untuk membayar bensin, makanan, perawatan kesehatan, dan sewa. Akibatnya indeks dolar naik 0,45 persen atau 0,48 persen dengan berada pada level 108,2.Bank sentral Amerika Serikat, The Fed, diperkirakan akan melawan inflasi tinggi 40 tahun dengan kenaikan suku bunga 100 basis poin. Setelah laporan inflasi yang suram menunjukkan tekanan harga meningkat."Semuanya dalam permainan," kata Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic kepada wartawan di Florida, dikutip dari Antara, Kamis, 14 Juli 2022.