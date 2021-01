Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Laju Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) menguat pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG bergerak dalam rentang 6.316 hingga 6.428. Sementara mata uang rupiah masih bergerak melemah. IHSG naik 16,42 poin atau 0,26 persen ke level 6.389 pada penutupan perdagangan Senin, 18 Januari 2021. Volume perdagangan tercatat sebanyak 33,7 miliar. Selama year to date, IHSG sudah naik 6,87 persen.Gerak indeks sempat menyentuh level tertinggi di posisi 6.428 dan level terendah di 6.316. Sebanyak 195 saham menguat, 304 saham melemah, 149 saham stagnan, dan terjadi 1.907.299 kali transaksi.Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan pelaku pasar masih mencermati sentimen lanjutan dari data domestik.Pasar AS pada akhir pekan lalu terkoreksi dengan penurunan 0,57 persen pada indeks Dow Jones, melemah 0,72 persen pada indeks S&P500, dan turun 0,87 persen pada indeks Nasdaq.Sementara dari AS, sentimen yang dapat dicermati adalah rencana stimulus fiskal AS senilai USD1,9 triliun dan pelantikan presiden terpilih Joe Biden yang akan dilaksanakan pada Rabu, 20 Januari 2021 pekan ini.Di sisi lain Bloomberg melansir mata uang rupiah jatuh 50 poin ke level Rp14.070 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah melemah 57 poin ke level Rp14.122 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.080 per USD.(SAW)