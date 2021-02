Pembukaan Pagi: Rupiah Tertekan ke Level Rp14.037/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau melemah ketimbang hari sebelumnya yang berada di posisi Rp14.022 per USD. Mata uang Garuda terjebak di zona merah usai mata uang Paman Sam melesat saat melemahnya mata uang euro.Mengutip Bloomberg, Selasa, 2 Februari 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke level Rp14.037 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.034 hingga Rp14.037 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.854 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena euro kehilangan kekuatan. Euro turun karena penguncian covid-19 baru di area tersebut memicu kekhawatiran atas prospek ekonomi.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,45 persen pada 90,9871. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2065 dari USD1,2132 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3670 dari USD1,3703 pada sesi sebelumnya.Dolar Australia turun menjadi USD0,7640 dibandingkan dengan USD0,7641. Dolar AS dibeli 104,94 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 104,73 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8968 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8905 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2843 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2802 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), memulihkan beberapa dari kerugian besar yang mereka derita di minggu sebelumnya. Meski demikian, investor terus mencermati lonjakan kasus covid-19 di tengah program vaksinasi.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 229,29 poin atau 0,76 persen menjadi 30.211,91. S&P 500 menguat 59,62 poin atau 1,61 persen menjadi 3.773,86. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 332,70 poin atau 2,55 persen menjadi 13.403,39.(ABD)