Rupiah Pagi Tergelincir ke Rp14.125 per USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terperosok pada pembukaan perdagangan Kamis pagi. Mata uang Garuda tak mampu mengungguli mata uang Paman Sam yang hari ini turut loyo.Mengutip data Bloomberg, Jumat, 15 Oktober 2021, kurs rupiah naik 22,5 poin atau 0,16 persen ke posisi Rp14.125 per USD dari sebelumnya Rp14.117 per USD.Rupiah berada pada rentang Rp14.065-Rp14.125 per USD dengan year to date return 0,32 persen. Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga melambat ke level Rp14.115 per USD dari perdagangan sebelumnya Rp14.110 per USD.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan menguat ke level Rp14.155per USD dari sebelumnya di level Rp14.221 per USD.Sementara itu, mata uang dolar Amerika Serikat (AS) jatuh pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), karena investor meramal The Fed akan menaikkan suku bunga acuan dan mengurangi stimulus moneter.Mengutip Antara, Jumat, 15 Oktober 2021, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama rivalnya turun 0,036 persen pada 93,982.Sementara indeks Euro datar terhadap dolar AS, pada 1,15955, Poundsterling naik 0,15 persen terhadap dolar, pada 1,36815.Dolar Australia, yang dipandang sebagai proksi likuid menguat 0,47 persen terhadap dolar AS di 0,7414. Dolar Selandia Baru juga menguat 0,93 persen pada 0,7030 atau angka tertinggi dalam 2,5 minggu.