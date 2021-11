Pascapengumuman Tapering The Fed, Rupiah Lagi-lagi Nyusruk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini kembali melemah. Merosotnya mata uang Garuda tersebut imbas keputusan kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve, yang akhirnya mengumumkan pengurangan stimulus moneter (tapering)."Dalam perdagangan sore ini, rupiah ditutup melemah 45 poin walaupun sebelumnya sempat melemah 50 poin di level Rp14.358 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp14.313 per USD," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dikutip dari siaran persnya, Kamis, 4 November 2021.The Fed mengumumkan pemotongan bulanan dari USD15 miliar menjadi USD120 miliar dalam pembelian bulanan Treasuries dan sekuritas yang didukung hipotek. Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral AS akan 'bersabar' dalam memutuskan kapan akan menaikkan suku bunga acuan dari dekat tingkat nol."Investor mencerna keputusan kebijakan terbaru dari Federal Reserve AS yang 'sabar' dan akan memulai pengurangan aset mulai bulan ini disamping pernyataan BoE (Bank of England) malam ini," jelasnya.Menurut Ibrahim, pasar memperkirakan kenaikan suku bunga dari BoE dan laju kenaikan yang stabil pada 2022. Meski demikian, sejumlah pengamat mengatakan bahwa Inggris akan bergulat dengan menyeimbangkan kenaikan suku bunga untuk memerangi inflasi dengan kekhawatiran tentang prospek pertumbuhan."Pendorong utama pasar mata uang G10 adalah kecepatan dan skala pengetatan kebijakan moneter antara bank sentral G10. Bank of England akan mengalami ujian yang lebih besar yang berasal dari kenaikan inflasi baru-baru ini. Tetapi di sisi lain, ekspektasi suku bunga kebijakan Inggris sudah terlalu jauh," urai dia.Di Asia Pasifik, data yang dirilis pada hari sebelumnya menunjukkan indeks manajer pembelian jasa Jepang adalah 50,7 pada Oktober. "Ini adalah pertumbuhan pertama dalam aktivitas sektor jasa dalam 21 bulan, dengan penurunan jumlah kasus covid-19 yang meningkatkan sentimen dan permintaan konsumen," jelasnya.Dari faktor domestik, pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi lonjakan covid-19 gelombang ketiga di Desember 2021. Berdasarkan riset Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada 231,6 juta atau 87 persen warga tak bepergian untuk melakukan perjalanan antarkota saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.Ada beberapa alasan warga tak bepergian pada saat Natal dan Tahun Baru. Beberapa alasan itu, antara lain perkiraan gelombang ketiga covid-19 pada akhir tahun, menurunnya pendapatan beberapa kelompok masyarakat karena pandemi, dan dicabutnya cuti bersama pada 24 Desember 2021 sehingga libur Natal menjadi pendek."Kejadian Hari raya Idulfitri 2021 menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat. Ratusan ribu orang meninggal akibat gelombang tsunami covid-19. Jangan sampai hal ini terjadi kembali," tegas Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.366 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah sebanyak 53 poin atau setara 0,37 persen dari posisi Rp14.313 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah stagnan di level Rp14.299 per USD. Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.327 per USD atau turun 26 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.301 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.340 per USD hingga Rp14.390 per USD," pungkas Ibrahim.