IHSG Meroket 107 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) terus berjaya hingga penutupan perdagangan hari ini. IHSG bergerak dalam rentang 6.057 hingga 6.137. IHSG kembali naik mengikuti jejak bursa saham Amerika Serikat (AS) yang melanjutkan kenaikannya. IHSG naik 1,78 persen atau 107,57 poin ke level 6.137 pada penutupan perdagangan Kamis, 22 Juli 2021. Volume perdagangan sebesar 17,8 miliar. Net buy asing mencapai Rp807 miliar. Sebanyak 417 saham naik dan 198 saham jatuh. IHSG diproyeksikan melanjutkan tren kenaikannya pada perdagangan hari ini. Para investor bisa mendapatkan keuntungan di saat indeks bergerak di zona hijau tetapi tetap perlu diwaspadai pembalikan arah mengingat ketidakpastian masih ada di tengah melonjaknya covid-19.Sementara itu, Wall Street berakhir lebih tinggi pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Bursa saham Amerika Serikat (AS) membukukan kenaikan harian kedua berturut-turut karena laporan laba perusahaan yang kuat dan optimisme baru tentang pemulihan ekonomi AS terus memicu aksi beli.Sementara itu, Bloomberg melansir mata uang rupiah naik 60 poin atau 0,41 persen ke level Rp14.482 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah naik 70 poin atau 0,48 persen ke level Rp14.480 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.508 per USD.(SAW)