Kemunculan Varian Omicron Diramal Jegal Gerak IHSG Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Samuel Research Team memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Para investor harus berhati-hati dan perlu bijak saat berinvestasi di pasar saham mengingat ada beberapa sentimen negatif yang memicu indeks acuan saham Indonesia tak mampu menguat."Pagi ini Kospi dibuka melemah 0,79 persen dan Nikkei dibuka melemah 0,88 persen. Kami memperkirakan IHSG akan terkoreksi hari ini, seiring dengan sentimen negatif dari pergerakan bursa global dan regional serta kemunculan varian Omicron," sebut Samuel Research Team, dalam riset hariannya, Senin, 29 November 2021.Pada penutupan pekan lalu, pasar AS turun cukup dalam. Indeks Dow Jones turun 2,53 persen, S&P 500 melemah 2,27 persen, dan Nasdaq anjlok 2,23 persen, seiring dengan aksi jual besar-besaran yang dilakukan investor akibat kekhawatiran terkait munculnya varian baru covid-19 yang dinamai Omicron.Sentimen lainnya yang kemungkinan akan menggerakkan pasar pekan ini antara lain rilis data non-farm payroll pada Jumat (ekspektasi: 550 ribu) dan meningkatnya inflasi zona Euro. Imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun turun ke level 1,48 persen, dan USD index juga turun 0,73 persen ke level 96.07.Kemunculan varian Omicron turut memengaruhi pasar komoditas pada Jumat lalu. Minyak WTI melemah 13,04 persen ke level USD68.17 per bbl, diikuti Brent yang melemah 11,59 persen ke level USD72.72 per bbl, seiring dengan munculnya ketakutan bahwa kemunculan varian Omicron akan memukul permintaan minyak global.Harga batu bara turun 0,32 persen ke level USD157.5 per ton, nikel melemah 3,38 persen ke level USD19,967 per ton, dan CPO melemah 1,24 persen ke level MYR 5,269 per ton. Harga emas terpantau melemah 0,15 persen ke level USD1,807 per toz.Bursa Asia ditutup melemah pada Jumat, 26 November. Kospi melemah 1,5 persen, Nikkei melemah 2,5 persen, Hang Seng melemah 2,6 persen, dan Shanghai melemah 0,6 persen. Indeks EIDO ditutup melemah tiga persen, sementara IHSG ditutup melemah 2,06 persen pada perdagangan Jumat lalu ke level 6.561, dengan net sell sebesar Rp145,7 miliar."Terjadi penambahan 264 kasus baru covid-19 di Indonesia pada Minggu, 28 November dengan positive rate sebesar 0,2 persen (recovery rate: 96,4 persen, kasus aktif: 8,2 ribu)," pungkasnya.