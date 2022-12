Awal Pekan, Harga Emas Antam Turun Tipis Rp1.000/Gram

Baca juga: Jelang Nataru, Jumlah Penumpang di Pelabuhan Bakauheni Mulai Meningkat

Emas batangan 0,5 gram Rp553,5 ribu.

Emas batangan 1 gram Rp1,007 juta.

Emas batangan 2 gram Rp1,95 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,9 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,81 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,56 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,78 juta.

Emas batangan 50 gram Rp47,49 juta.

Emas batangan 100 gram Rp94,91 juta.

Emas batangan 250 gram Rp237,01 juta.

Emas batangan 500 gram Rp473,82 juta.

Emas batangan 1.000 gram Rp947,6 juta.

(ANN)

Jakarta: Harga emas Antam pada perdagangan awal pekan ini berada di level Rp1,007 juta per gram atau turun Rp1.000 per gram ketimbang perdagangan kemarin. Meskipun mengalami penurunan harga, harga emas keluaran BUMN ini masih bertengger diatas Rp1 juta per gram.Dikutip dari laman Logam Mulia, Senin, 19 Desember 2022, harga emas Antam satu gram sebesar Rp1,007 juta. Sementara itu, harga emas Antam buyback sebesar Rp904 ribu per gram, juga turun Rp1.000 per gram. Sedangkan untuk harga perak hari ini dipatok di harga Rp12.450 per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 19 Desember 2022:Sebelumnya, harga emas menguat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Harga emas itu kembali bertengger di atas level psikologis USD1.800 per ounce karena mendapatkan dukungan tambahan karena data ekonomi AS yang memburuk.Dikutip dari Antara, Sabtu, 17 Desember 2022, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, terangkat USD12,4 atau 0,69 persen menjadi ditutup pada USD1.800,20 per ounce, setelah diperdagangkan menyentuh level tertinggi sesi di USD1.804,20 per ounce dan terendah di USD1.783,90 per ounce dan turun 0,6 persen untuk minggu ini.Selain itu, peningkatan harga emas juga mendapat dukungan tambahan karena data ekonomi mengecewakan setelah Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur AS dari S&P Global berada di 46,2 pada Desember, turun dari 47,7 pada bulan sebelumnya. Hal itu menandakan penurunan kuat dalam kondisi operasi di seluruh sektor penghasil barang.