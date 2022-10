Akhirnya, Rupiah Kuat di Level Rp15.463,5 per USD

Baca juga: Poundsterling Ambil Panggung Kemenangan dari Dolar AS





(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini menguat setelah mata uang poundsterling melibas dolar AS.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar merosot terhadap sebagian besar mata uang utama. Menteri keuangan baru Inggris telah melakukan pemotongan pajak September dalam upaya untuk menenangkan pasar. Hal itu membuat poundsterling reli."Jeremy Hunt, yang ditunjuk sebagai menteri keuangan oleh Perdana Menteri Liz Truss pada Jumat, membalikkan petak anggaran mini 45 miliar poundsterling yang memicu gejolak pasar di mana pound mencapai rekor terendah dan Bank of England terpaksa melakukan intervensi," jelasnya, Selasa, 18 Oktober 2022.Mengacu data Bloomberg, pada pembukaan perdagangan rupiah berada di level Rp15.469,5 per USD. Rentang pergerakan rupiah berada di Rp15.444,5 hingga Rp15.481,5 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 8,42 persen.Lalu pada penutupan perdagangan rupiah berada di level Rp15.463,5 per USD menguat 24 poin setara 0,16 persen dari penutupan perdagangan sebelumnya.Sedangkan jika mengacu Yahoo Finance, nilai tukar rupiah terhadap dolar menguat 0,12 persen atau 20 poin menjadi Rp15.465 per USD. Pada hari ini rupiah bergerak pada rentang Rp15.445 hingga Rp15.485 per USD.Sementara berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) Bank Indonesia hari ini rupiah menguat ke posisi Rp15.469 per USD.