Investor Was-was Suku Bunga, Bikin Rupiah Kembali Tumbang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: The Fed Terus Maju Redam Inflasi AS

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore melemah, dipicu pelaku pasar yang kini cenderung menghindari aset berisiko.Rupiah ditutup melemah 40 poin atau 0,26 persen ke posisi Rp15.358 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.318 per USD."Rupiah tertekan oleh sentimen risk off di pasar. Dolar AS masih menguat hari ini walau tidak besar," kata Analis DCFX Futures Lukman Leong, dilansir Antara, Selasa, 11 Oktober 2022.Dolar menguat karena investor khawatir tentang kenaikan suku bunga bank sentral AS, Federal Reserve (Fed), dan eskalasi dalam perang Ukraina.Imbal hasil obligasi pemerintah AS melonjak sebab suku bunga The Fed yang semakin tinggi dan kegelisahan pelaku pasar menjelang rilis data inflasi AS pada Kamis, 13 Oktober 2022 yang dapat menentukan kenaikan suku bunga yang besar berikutnya oleh bank sentral pada pertemuan November 2022.Pasar memperkirakan sekitar 90 persen peluang kenaikan suku bunga The Fed 75 basis poin bulan depan dan mencapai 4,5 persen pada Februari dan tetap di level tersebut pada sebagian besar pada 2023."Sedangkan dari domestik, data penjualan ritel Agustus mengecewakan, yaitu hanya mengalami pertumbuhan 4,9 persen, lebih rendah dibandingkan perkiraan untuk 8 persen dan 6,2 persen pada bulan sebelumnya. Hal ini menambah tekanan pada rupiah," ujar Lukman.Pada Agustus 2022 kinerja penjualan eceran yang tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) tercatat sebesar 201,8, atau tumbuh 4,9 persen (yoy).Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp15.331 per USD. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp15.331 per USD hingga Rp15.374 per USD.Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa melemah ke posisi Rp15.362 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp15.299 per USD.