Investor Masih Cerna Keputusan The Fed, IHSG Bakal Menguat Terbatas

Jakarta: Laju Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada hari ini diprediksi akan menguat terbatas lantaran investor masih mencerna dampak kebijakan suku bunga The Fed.Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper mengatakan The Fed pada akhirnya menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 75 bps. Di sisi lain, gubernur Jerome Powell cukup optimistis kebijakan ini tidak akan membawa ekonomi ke arah resesi. Investor akan mencerna dampak kebijakan kenaikan suku bunga The Fed sebanyak 75 bps," kata Dennies dalam riset, Kamis, 28 Juli 2022.Secara teknikal, candlestick membentuk higher high dan higher low namun masih tertahan disekitar resistance MA50 sehingga rentang penguatan diperkirakan terbatas. IHSG ditaksir akan bergerak di level support 6.840-6.869 dan resistance di level 6.919-6.940.Menilik bursa Amerika Serikat usai The Fed menaikkan suku bunga acuannya, ketiga indeks AS justru menguat tajam. Dow Jones ditutup menguat 1,37 persen, Nasdaq ditutup menguat 4,06 persen, dan S&P 500 ditutup menguat 2,62 persen."Wall Street menguat tajam setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin seperti yang diharapkan. Bahkan, Nasdaq membukukan persentase kenaikan harian terbesar sejak April 2020 karena komentar Gubernur The Fed Jerome Powell meyakinkan investor," ujarnya.Powell dalam konferensi pers setelah pengumuman suku bunga mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa ekonomi AS saat ini dalam resesi, tetapi sedang melemah."Selain itu, beberapa saham teknologi mencatatkan kenaikan cukup signifikan setelah rilis laporan keuangan semester I-2022," pungkasnya.