Melemah, Kurs Rupiah Dibuka ke Level Rp14.300/USD

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga pembukaan perdagangan pagi ini terpantau melemah tipis dibandingkan penutupan perdagangan Jumat pekan lalu.Mengutip Bloomberg, Senin, 31 Mei 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.300 per USD , melemah 17,5 poin atau 0.12 persen dibandingkan penutupan perdagangan pekan lalu di posisi Rp14.288 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.300-Rp14.305 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,78 persen.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi sebelumnya menilai dolar naik lebih tinggi terhadap mata uang lainnya karena kenaikan imbal hasil obligasi AS menjelang rilis data inflasi utama.Data yang dirilis di AS pada Kamis pekan lalu mengatakan bahwa ada 406 ribu klaim pengangguran awal yang diajukan sepanjang minggu. Angka tersebut mencapai titik terendah dalam 14 bulan setelah PHK mereda.Dari internal, salah satu sektor yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah penurunan suku bunga kredit perbankan. Menurut Ibrahim, penurunan suku bunga kredit perbankan sampai saat ini belum signifikan meskipun kebijakan transparansi suku bunga kredit (SBDK) sudah diberlakukan."Masyarakat dan pengusaha masih belum berani melakukan pinjaman kredit perbankan di samping ekonomi masih belum ada kepastian akibat pandemi covid-19, selain itu suku bunga kredit perbankan yang relatif masih tinggi di bandingkan dengan penurunan suku bunga acuan yang sudah turun di 3,5 persen," tulisnya dalam keterangan yang dikutip Medcom.id.Penurunan kredit perbankan sangat berpengaruh terhadap jalannya roda ekonomi diIndonesia karena suntikan dana segar dari perbankan yang bisa memulihkan ekonomi kembali seperti sebelum pandemi covid-19 ada."Ini merupakan batu sandungan sehingga target PDB yang sudah di rancang oleh pemerintah selalu meleset dan itu terbukti PDB di 2020 tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah dirancang oleh pemerintah," pungkasnya.(DEV)