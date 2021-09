Kurs Rupiah Pagi Berjaya di Tengah Rencana Tapering The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau menguat tipis ketimbang hari sebelumnya yang berakhir di level Rp14.272 per USD. Mata uang Garuda belum mampu menguat signifikan seiring upaya Federal Reserve yang berencana mengetatkan kebijakan atau menerapkan tapering.Mengutip Bloomberg, Jumat, 3 September 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke posisi Rp14.270 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.260 hingga Rp14.270 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.272 per USD.Sementara itu, dolar AS tergelincir terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Mata uang Paman Sam tertekan laporan ketenagakerjaan yang lebih lemah dan di tengah melonjaknya kembali kasus infeksi covid-19.Sedangkan euro mendekati level tertinggi satu bulan terhadap greenback setelah pembuat kebijakan bank sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) membuat komentar yang membuat kekhawatiran inflasi tetap menjadi fokus. Hal semacam itu tentu akan memberi pengaruh tersendiri terhadap gerak dolar.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya turun 0,303 persen pada 92,229, setelah jatuh ke serendah 92,219, level terendah sejak 5 Agustus. Euro naik 0,31 persen menjadi USD1,1874.Klaim pengangguran awal mingguan AS turun minggu lalu dan PHK turun ke level terendah dalam lebih dari 24 tahun. Namun, meningkatnya kasus covid-19 dalam beberapa pekan terakhir telah mengancam pemulihan ekonomi, membuat Federal Reserve (Fed) tidak menarik kembali stimulus besarnya."Itu lebih baik dari yang diharapkan tetapi itu tidak cukup untuk mengubah pandangan siapa pun tentang apa yang sedang terjadi, atau kecepatan pengurangan stimulus atau berapa angka Jumat (data ketenagakerjaan). Itu hanya dalam kisaran perkiraan," kata Kepala Penelitian Investasi BDSwiss Marshall Gittler.Pada Rabu, 1 September, laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP jauh lebih lemah dari yang diharapkan. Pada Jumat waktu setempat, Pemerintah AS akan melaporkan data penggajian untuk Agustus. Data penggajian nonpertanian diperkirakan naik 750 ribu, dengan tingkat pengangguran diantisipasi turun menjadi 5,2 persen dari 5,4 persen.Dolar telah melemah akibat ketidakpastian atas kebijakan Fed. Jumat lalu, 27 Agustus, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan bahwa pengurangan stimulus dapat dimulai tahun ini, namun bank sentral tidak terburu-buru."Mereka sudah cukup banyak memadukan warna mereka ke tiang, mereka mengatakan kecuali jika semua terjadi, mereka akan mulai mengurangi stimulus tahun ini, jadi kita harus melihat kesalahan besar atau mungkin beberapa kesalahan besar bagi mereka untuk menundanya," pungkas Gittler.(ABD)