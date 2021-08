Kurs Rupiah Pagi Terpental ke Area Pelemahan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau melemah ketimbang hari sebelumnya yang berakhir di level Rp14.342 per USD. Mata uang Garuda belum berhasil meredam keperkasaan mata uang Paman Sam meski rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia meroket di kuartal II-2021.Mengutip Bloomberg, Jumat, 6 Agustus 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke posisi Rp14.362 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.335 hingga Rp14.362 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.175 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat melemah tipis pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB) karena pelaku pasar mencerna angka klaim pengangguran negara itu. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,02 persen pada 92,2534.Pada akhir perdagangan di New York, euro turun menjadi USD1,1835 dari USD1,1838 di hari sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3932 dibandingkan dengan USD1,3887 di hari sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7404 dibandingkan dengan USD0,7382.Sedangkan dolar AS dibeli 109,75 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 109,46 yen Jepang pada hari sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9061 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9063 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2494 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2551 dolar Kanada.Di sisi data, Departemen Tenaga Kerja melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, tercatat 385 ribu dalam pekan yang berakhir 31 Juli, turun 14 ribu dari level revisi pekan sebelumnya. Angka tersebut kira-kira sejalan dengan perkiraan pasar.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), didukung oleh kenaikan solid di sektor energi dan keuangan. Sejauh ini, para investor terus memantau indikator perekonomian AS seiring upaya pemulihan ekonomi usai terhantam keras pandemi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 271,58 poin atau 0,78 persen menjadi 35.064,25. Sedangkan indeks S&P 500 naik 26,44 poin atau 0,60 persen menjadi 4.429,10. Lalu indeks Komposit Nasdaq naik 114,58 poin atau 0,78 persen menjadi 14.895,12.(ABD)