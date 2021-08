Menguat Tipis, Kurs Rupiah Ditutup ke Rp14.392/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini masih bertahan di zona hijau. Penguatan mata uang Garuda ini sudah diprediksi sebelumnya.Mengutip Bloomberg, Selasa, 24 Agustus 2021, rupiah ditutup menguat menjadi Rp14.392 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.412 per USD.Rupiah menguat 20 poin atau setara 0,14 persen. Jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini, nilai tukar rupiah sudah bergerak menguat.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.384-Rp14.400 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 2,44 persen.Sementara itu melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.390 per USD. Gerak rupiah terpantau menguat 20 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp14.410 per USD.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.391 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra sebelumnya memprediksi penguatan rupiah terhadap dolar AS berpeluang berlanjut hari ini, dengan bertahannya sentimen positif terhadap aset berisiko di pasar dan isu tapering yang mereda.Pagi ini indeks saham regional bergerak naik mengikuti penguatan indeks saham AS semalam. Kenaikan saham AS dipicu oleh kabar vaksin Pfizer mendapatkan persetujuan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) yang bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk vaksinasi.Semalam, data survei aktivitas sektor manufaktur dan jasa AS pada Juli dirilis di bawah ekspektasi pasar. Data turun menunjukkan kondisi ekonomi AS belum stabil akibat meningkatnya kasus covid-19.Ariston mengatakan lemahnya data tersebut dipandang pelaku pasar tidak mendukung isu tapering pada akhir tahun ini."Selain itu dari dalam negeri, penguatan rupiah juga akan didukung oleh PPKM yang sudah diturunkan di beberapa daerah pusat ekonomi seperti Jabodetabek, Surabaya, dan kabupaten/kota lainnya di Jawa dan Bali. Pelonggaran PPKM meningkatkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Ariston, dilansir Antara.(AHL)