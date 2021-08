Suku Bunga Acuan Ditahan, Rupiah Digilas Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai langkah Bank Indonesia (BI) yang kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 3,50 persen belum mampu mendorong pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).Pergerakan mata uang Garuda pada hari ini lebih dibayangi oleh perlambatan ekonomi yang semakin terasa akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang lebih ketat sejak awal bulan lalu."Walaupun data pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua di 7,07 persen, namun memasuki Juli-Agustus sudah terjadi stagnasi ekonomi. Ini bisa dilihat dari aktivitas ekonomi yang lesu, terutama daya beli (konsumsi) masyarakat yang masih lambat," ungkap Ibrahim dalam siaran persnya, Kamis, 19 Agustus 2021.Apalagi, lanjutnya, Bank Indonesia juga memperkirakan bahwa penjualan ritel pada Juli 2021 mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif 6,2 persen (yoy). "Oleh karena itu, tentu dibutuhkan 'rangsangan' untuk menopang gairah perekonomian nasional yang lesu akibat PPKM," tuturnya.Di sisi lain, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga kecukupan likuiditas di perekonomian nasional. Ini dilakukan dengan menginjeksi likuiditas atau quantitative easing ke perbankan sebesar Rp114,15 triliun hingga 16 Agustus 2021.Dari faktor eksternal, Ibrahim memandang bahwa dolar AS mengalami kenaikan ke level tertinggi dalam sembilan bulan terakhir terhadap euro, mata uang Australia, dan Selandia Baru. Ini terjadi karena sebagian besar pembuat kebijakan Federal Reserve sepakat bahwa pengurangan stimulus akan dimulai tahun ini.Dalam risalah pertemuan 27-28 Juli yang dirilis semalam, pejabat Fed melihat potensi untuk mengurangi stimulus pembelian obligasi tahun ini jika ekonomi terus membaik seperti yang diharapkan, meskipun kondisi 'kemajuan lebih lanjut yang substansial' menuju lapangan kerja maksimum belum tercapai."Pengurangan pembelian utang biasanya positif untuk dolar, karena itu berarti The Fed tidak akan membanjiri sistem keuangan dengan uang tunai," paparnya.Menurutnya, fokus sekarang bergeser ke Simposium Jackson Hole, wyoming tahunan yang berlangsung 26-28 Agustus pada pekan depan, dimana para pedagang akan mengamati pidato utama Ketua Fed Powell untuk setiap petunjuk tentang waktu pengumuman pengurangan pembelian obligasi."Bacaan kami adalah bahwa pejabat Fed akan terus memberi sinyal langkah-langkah berkelanjutan menuju normalisasi kebijakan, memberikan USD dengan dukungan mendasar berkelanjutan yang penting," tutur Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.402 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 30 poin atau setara 0,21 persen dari posisi Rp14.372 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah stagnan di posisi Rp14.379 per USD. Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.414 per USD atau turun 30 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.384 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat terbatas di rentang Rp14.390 per USD hingga Rp14.420," tutup Ibrahim.(Des)