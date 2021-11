Dihantui Lonjakan Inflasi AS, IHSG Diperkirakan Tak Bernyali Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samuel Research Team memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak melemah pada perdagangan hari ini, seiring bursa saham global yang ambruk akibat lonjakan inflasi di Amerika Serikat (AS) . Kondisi itu membuat pelaku pasar memperkirakan The Fed mempercepat kenaikan suku bunga acuan."Pagi ini pasar regional dibuka melemah, Nikkei 0,1 persen dan Kospi turun 0,7 persen. Dengan kekhawatiran bursa global, IHSG kami perkirakan berpotensi bergerak melemah hari ini," ungkap Samuel Research Team, dalam riset hariannya, Kamis, 11 November 2021.Kemarin terjadi penambahan 480 kasus baru covid-19 dengan positive rate sebesar 0,2 persen. Sementara itu, sebanyak 531 orang dinyatakan sembuh (recovery rate sebesar 96,4 persen). Terkait vaksinasi, saat ini 127 juta penduduk menerima vaksin covid-19 dosis pertama (bertambah 875.981, 61,1 persen dari target), dan 81 juta penduduk telah menerima dosis kedua (tambah 883.614).Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat (AS) jatuh pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Kondisi itu terjadi karena angka inflasi yang tinggi memicu ekspektasi dari para investor bahwa The Fed bakal menaikkan suku bunga acuan lebih cepat dari yang diperkirakan.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 240,04 poin atau 0,66 persen menjadi 36.079,94. Sedangkan indeks S&P 500 turun 38,54 poin atau 0,82 persen menjadi 4.646,71. Indeks Komposit Nasdaq turun 263,84 poin atau 1,66 persen menjadi 15.622,71.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah. Sektor energi dan teknologi memimpin penurunan, masing-masing turun sebanyak 2,97 persen dan 1,68 persen. Sementara itu, sektor utilitas naik sebanyak 0,7 persen, kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Amerika Serikat diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi dengan enam dari 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis."Inflasi AS tetap tinggi pada Oktober karena gangguan rantai pasokan telah berlangsung selama berbulan-bulan, melonjak ke level tertinggi dalam tiga dekade," lapor Departemen Tenaga Kerja.Menurut laporan terbaru yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja, indeks harga konsumen (CPI) melonjak 0,9 persen pada Oktober, untuk kenaikan 6,2 persen tahun-ke-tahun. CPI inti, yang tidak termasuk komponen makanan dan energi yang mudah menguap, naik 0,6 persen bulan lalu, untuk kenaikan 4,6 persen tahun-ke-tahun.