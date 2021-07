3 Strategi BTN Naikkan Produktivitas Sumber Daya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menerapkan beberapa strategi dalam meningkatkan produktivitas pegawai perseroan. Melalui tiga strateginya, emiten berkode sandi BBTN ini sudah menaikkan produktivitas pegawai hingga 699 persen secara tahunan."Kenaikan produktivitas ini dari Rp18,2 miliar pada Desember 2019 menjadi Rp145,49 miliar pada Desember 2020. Employee engagement BBTN pun naik dari 85 persen menjadi 88 persen. Tentunya kami juga tetap berlandaskan pada nilai-nilai AKHLAK dari Kementerian BUMN untuk menciptakan budaya kerja yang baik, efisien, dan produktif di BTN," kata Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo, dalam keterangan resminya, Rabu, 14 Juli 2021.Adapun tiga strategi utama perseroan yakni continuous EVP campaign and recruitment process improvement, rewards management and talent retention, serta integrity and integrasi data analytic untuk penguatan people analytics.Dari strategi tersebut, menurut Haru, beberapa hal telah dilakukan BTN seperti menciptakan karyawan dan keluarga yang sejahtera, mempersingkat proses rekrutmen tanpa menghilangkan kualitas, mengimplementasikan proses rekrutmen spesialis dengan 10 universitas papan atas, hingga rekrutmen secara digital.Selain itu, lanjut dia, BTN juga terus melakukan penyesuaian remunerasi, fokus pada pengembangan karyawan, dan berupaya memberikan penghargaan kepada pegawai secara optimal."Sejalan dengan ini, BTN mendapat dua predikat AA pada kategori Reward Management & Talent Retention dan HR Digitalization & People Analytics pada ajang HR Excellence 2021. Ini diberikan sebagai ganjaran positif atas upaya perseroan dalam mencapai visi menjadi Home of Indonesia's Best Talent di sisi sumber daya manusia (Human Resources/HR) pada 2025," jelasnya.Haru mengatakan penghargaan tersebut menjadi semangat bagi perseroan untuk terus melanjutkan upaya menjadikan perseroan sebagai rumah bagi talenta-talenta terbaik."Kami akan terus berupaya menjadikan BTN sebagai 'rumah' yang nyaman bagi talenta terbaik sehingga dapat menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia," pungkasnya.(AHL)