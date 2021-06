Peningkatan Kasus Positif Covid-19 Masih Hantui Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi terkoreksi seiring peningkatan kasus positif covid-19 di Tanah Air.Pada pukul 09.44 WIB, rupiah melemah 32 poin atau 0,23 persen ke posisi Rp14.435 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.403 per USD."Rupiah mungkin bisa balik tertekan hari ini setelah kemarin berhasil menguat," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra, dilansir dari Antara, Rabu, 23 Juni 2021.Ariston menyampaikan pergerakan nilai tukar regional pagi ini masih menunjukkan pelemahan terhadap dolar AS.Gubernur The Fed Jerome Powell memberikan penegasan bahwa bank sentral AS tidak akan terburu-buru menaikkan suku bunga hanya karena inflasi AS yang tinggi saat ini."Namun di sisi lain, Powell menunjukkan kuatnya pemulihan ekonomi di AS dan ini mungkin yang menyebabkan dolar AS menguat pagi ini," ujar Ariston.Sementara dari domestik, eskalasi kasus positif covid-19 di Indonesia masih berlanjut. Sebanyak 13.668 kasus baru terjadi pada Selasa kemarin, sehingga kasus aktif kembali meningkat menjadi 152.686 kasus, tertinggi ke-3 di Asia."Dari dalam negeri, tren naik kasus covid-19 masih menjadi penekan nilai tukar rupiah," kata Ariston.Ariston mengatakan rupiah hari ini berpotensi melemah ke kisaran Rp14.450 per USD dengan potensi support di kisaran Rp14.440 per USD.(AHL)