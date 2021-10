Menutup Pekan, Rupiah Menguat ke Level Rp14.307/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat, 1 Oktober 2021 terpantau menguat.Melansir Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap USD beranjak ke level Rp14.307 per USD, menguat lima poin atau setara 0,03 persen dari posisi Rp14.310 per USD pada pembukaan perdagangan pagi.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah justru berada di zona merah pada posisi Rp14.315 per USD. Rupiah melemah 50 poin atau setara 0,35 persen dari Rp14.318 per USD di pembukaan perdagangan hari ini.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.315 per USD atau naik enam poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.321 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra dilansir Antara, menilai kurs rupiah masih berpotensi melemah karena berkurangnya minat pasar terhadap aset berisiko.Menurut Ariston, tapering yang merupakan langkah awal The Fed untuk mengetatkan kebijakan moneternya, sehingga masih mendorong penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya.