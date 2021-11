Hari Ini IHSG Diperkirakan Bergerak di Area Hijau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samuel Research Team memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak menguat pada perdagangan hari ini seiring meredanya kekhawatiran mengenai penyebaran varian covid-19 baru yang bernama Omicron . Meski demikian, para investor harus tetap waspada dan tetap bijak dalam berinvestasi."Kami memperkirakan IHSG akan menguat hari ini, seiring dengan sentimen positif dari pergerakan bursa global dan regional serta meredanya kekhawatiran akan penyebaran varian Omicron," sebut Samuel Research Team, dalam riset hariannya, Selasa, 30 November 2021.Sementara itu, saham-saham Wall Street lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa Pagi WIB), mendapatkan kembali sebagian kekuatan yang hilang dalam aksi jual Jumat, 26 November. Investor berharap varian virus korona Omicron tidak akan mengarah pada penguncian setelah ada jaminan dari Presiden AS Joe Biden.Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 236,6 poin atau 0,68 persen 35.135,94. Indeks S&P 500 bertambah 60,65 poin atau 1,32 persen menjadi 4.655,27. Indeks Komposit Nasdaq menambahkan 291,18 poin atau 1,88 persen menjadi 15.782,83.Nasdaq memimpin kenaikan di antara indeks-indeks utama dengan bantuan dari sektor teknologi, sementara S&P dan Dow menguat setelah mengalami penurunan persentase satu hari terbesar dalam beberapa bulan dalam sesi yang dipersingkat Jumat, 26 November, karena investor khawatir varian covid-19 terbaru akan menyebabkan gangguan ekonomi.Di antara 11 sektor utama S&P 500, sektor teknologi adalah pencetak persentase keuntungan terbesar, melonjak 2,6 persen, diikuti oleh sektor konsumen, yang ditutup menguat 1,6 persen dengan dorongan dari Amazon.com dan Tesla Inc.Dorongan besar lainnya dari saham tunggal di S&P 500 datang dari Microsoft dan Apple Inc, yang menguat setelah HSBC menaikkan target harga untuk pembuat iPhone. Indeks Dow naik, namun kinerjanya di bawah rekan-rekannya dengan tekanan dari Merck & Co Inc, yang ditutup anjlok 5,4 persen.Produsen obat itu memperpanjang kerugian sejak Jumat, 26 November, ketika data terbaru dari studi pil eksperimental covid-19 menunjukkan kemanjuran yang lebih rendah dalam mengurangi risiko rawat inap dan kematian daripada yang dilaporkan sebelumnya.Biden mengatakan penguncian terkait Omicron tidak dilakukan untuk saat ini dan dia mendesak warga AS untuk tidak panik tentang varian tersebut. Namun, dia merekomendasikan vaksinasi dan mengenakan masker di dalam ruangan untuk memerangi virus dan mengatakan AS bekerja dengan perusahaan farmasi untuk membuat rencana darurat jika vaksin baru diperlukan.