Masih Ada Peluang Rupiah Menjadi Perkasa

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada hari ini berpeluang menguat usai bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed memutuskan menahan suku bunga acuan.Rupiah pagi ini bergerak melemah dua poin atau 0,02 persen ke posisi Rp14.490 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.488 per USD."Nilai tukar rupiah mungkin bisa menguat terhadap dolar AS hari ini setelah dini hari tadi, bank sentral AS memberikan penegasan masih akan mempertahankan kebijakan pelonggaran moneter," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra, dilansir dari Antara, Kamis, 29 Juli 2021.Menurut Ariston, pernyataan The Fed dini hari tadi memberikan arahan jelas bagi para pelaku pasar bahwa tingkat suku bunga tidak akan dinaikkan dalam waktu dekat meskipun ekonomi AS sudah membaik saat ini.The Fed masih mengkhawatirkan soal perkembangan kasus covid-19 varian delta dan masih banyaknya warga yang belum mendapatkan pekerjaan. Sikap tersebut mendorong pelemahan nilai tukar dolar AS."Di sisi lain, kasus covid-19 yang masih meninggi di Tanah Air bisa menahan penguatan nilai tukar rupiah," ujar Ariston.Di Indonesia, kasus baru covid-19 masih relatif tinggi di mana terjadi penambahan 47.791 kasus baru covid-19 pada Rabu, 28 Juli 2021, sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 3,28 juta kasus.Jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 pun masih tinggi yaitu bertambah 1.824 kasus sehingga totalnya mencapai 88.659 kasus. Meski demikian, sebanyak 2,64 juta orang telah dinyatakan sembuh sehingga total kasus aktif covid-19 sehingga total kasus aktif mencapai 558.392 kasus.Ariston mengatakan rupiah hari ini berpotensi menguat ke area Rp14.450 per USD dengan potensi pelemahan ke area Rp14.500 per USD.(AHL)