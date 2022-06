Pasar Saham Rebound, Yuk Pakai Kesempatan Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Pasar mendukung arah koreksi Fed

Harga minyak mentah WTI dan brent, misalnya, masing-masing turun tiga persen menjadi USD115,3 per barel dan -2,2 persen menjadi USD118,5 per barel. Harga minyak kedelai AS turun -0,78 persen menjadi USD77,7 per lbs. Harga CPO Malaysia -3,9 persen menjadi 5.778 ringgit Malaysia per metrik ton. Harga nikel rebound +2,4 persen menjadi USD25.797 per MT setelah mengalami koreksi tajam sejak 7 Juni.

(AHL)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat usai bursa saham Amerika Serikat (AS) melesat tajam. Kenaikan suku bunga Federal Reserve menjadi salah satu pemicu penguatan indeks saham pagi ini.Saat pasar rebound, investor bisa memanfaatkan beberapa hal agar bisa meraup cuan. Tim riset Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan saham dan obligasi Indonesia akan mengalami rebound hari ini."Kami merekomendasikan investor untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengkalibrasi ulang portofolio mereka dengan mengurangi eksposur mereka ke saham dengan kehadiran asing yang signifikan," jelas mereka, dalam analisis hariannya, Kamis, 16 Juni 2022.Dalam jangka panjang, investor asing diharapkan untuk mengurangi portofolio mereka dalam aset berisiko, seperti investasi mereka di pasar negara berkembang karena rencana kenaikan suku bunga Fed yang lebih agresif.Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan penurunan tajam dalam surplus perdagangan negara menjadi USD2,9 miliar pada Mei, dari USD7,6 miliar pada April. Sebagian besar penurunan ini disebabkan oleh larangan ekspor minyak goreng dan bahan-bahannya, yang diperkirakan mencapai USD2,2 miliar."Surplus perdagangan Indonesia mungkin akan berkurang dalam beberapa bulan mendatang karena efek buruk dari proyeksi kenaikan suku bunga Fed yang agresif terhadap pertumbuhan PDB global," jelas analisis tersebut.Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 bps ke kisaran 1,5-1,75 persen tadi malam, diikuti oleh pengumuman dari Ketua Federal Reserve Jerome Powel untuk rencana kenaikan suku bunga 50 atau 75 bps bulan depan.Selain itu, FOMC juga memperbarui proyeksi ekonominya, memperkirakan inflasi yang lebih tinggi pada akhir tahun ini sebesar 4,3 persen (VS 2,6 persen dalam proyeksi Maret), pertumbuhan PDB yang lebih lambat di 1,7 persen (VS 2,8 persen), dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi di 3,7 persen (VS 3,5 persen) karena kenaikan tajam dalam proyeksi suku bunga sebesar 3,4 persen pada akhir tahun ini (VS 1,9 persen) dan 3,8 persen pada akhir tahun depan (VS 2,8 persen).Investor di Amerika Serikat merespons positif arah koreksi kebijakan Fed, mengirim indeks Nasdaq naik +2,5 persen menjadi 11.099, diikuti oleh indeks S&P 500 naik +1,5 persen menjadi 3.790, dan indeks Dow Jones naik satu persen menjadi 30.669. Sementara imbal hasil treasury AS 10-tahun turun 19 basis poin menjadi 3,28 persen.Sedangkan di Eropa, investor menyambut baik janji Bank Sentral Eropa (ECB) untuk menjaga biaya pinjaman untuk ekonomi zona euro yang lebih lemah stabil. Untuk mencapai tujuan ini, ECB akan mengembangkan program pembelian obligasi baru. Akibatnya, indeks STOXX 50 zona euro naik +1,6 persen menjadi 3.532, diikuti oleh DAX 30 Jerman +1,4 persen menjadi 13.485, CAC 40 Prancis +1,3 persen menjadi 6.030, dan FTSE 100 Inggris +1,2 persen menjadi 7.273.Sebaliknya, pasar komoditas turun karena prospek pertumbuhan PDB yang lebih lambat di AS: