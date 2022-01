Gerak Kripto Nyungsep di Akhir Pekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan bitcoin , ethereum, dan kripto berkapitalisasi pasar utama lainnya jatuh dalam perdagangan hari ini. Kembali jatuhnya pasar kripto setelah penjual terus mendominasi pasar."Pada awal tahun, pembeli melakukan satu upaya yang gagal untuk mendorong kurs ETH/USD naik ke area USD3.500, tetapi momentumnya tidak bertahan lama. Harga dengan cepat melanjutkan lintasannya ke bawah dan sekali lagi mendekati dukungan psikologis USD2.500," ujar Ibrahim dalam siaran persnya, Jumat, 21 Januari 2022.Ibrahim mengungkapkan para pelaku pasar terus menganalisis latar belakang berita, yang seperti sebelumnya mendukung penurunan lebih lanjut. Pedagang masih mempertimbangkan komentar yang dibuat oleh Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS Gary Gensler.Secara khusus, Gensler menghindari pertanyaan apakah ethereum harus dianggap sebagai keamanan, dengan mengatakan komisi tersebut tidak memberikan nasihat hukum. Dia juga menegaskan perlunya regulasi kripto yang lebih besar untuk melindungi investor Tekanan tambahan pada ETH datang dari regulasi kripto yang lebih ketat dan rezim lisensi di Singapura. Awal pekan ini, Otoritas Moneter Singapura (MAS) melarang iklan dan mempromosikan promosi perdagangan kripto ke publik dan ATM kripto."Faktor negatif lainnya untuk seluruh sektor cryptocurrency adalah prospek pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat. Pada pertemuan Desember, The Fed mempercepat pengurangan pembelian obligasi bulanan, berniat untuk mengakhirinya pada Maret," jelasnya.Menurut Ibrahim, keputusan ini karena kekhawatiran regulator atas kenaikan inflasi, yang mencapai tujuh persen pada Desember, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Menurut perkiraan, kenaikan suku bunga utama pertama di AS diharapkan pada Maret."Jika ekspektasi ini menjadi kenyataan, dolar AS dan imbal hasil Treasury kemungkinan akan memiliki tahun yang sangat produktif. Dalam kondisi seperti itu, aset berisiko akan menghadapi tekanan akibat penurunan minat investor dan arus keluar dana terkait. Tentu saja, aset kripto tidak terkecuali," terang dia.Melansir data dari CoinMarketCap pada pukul 09.15 WIB, sepuluh kripto berkapitalisasi pasar besar di atas USD20 miliar terpantau kembali ambles pada hari ini. Kripto bitcoin ambles 4,99 persen ke level harga USD39.836,22 atau setara dengan Rp571,25 juta per koin.Kripto ethereum ambruk 6,7 persen ke level USD2.914,47 atau Rp41,79 juta per koin. Sementara kripto solana anjlok 9,18 persen ke level harga USD123,29 atau setara Rp1,76 juta per koin.Dalam perdagangan sore ini, ethereum di platform Litedex Protocol pada pukul 15.00 WIB melemah tajam di harga USD2.895,07 atau minus 7.79 persen dengan volume transaksi sebesar USD19,20 miliar dengan kapitalisasi pasar USD343,98 miliar."Sedangkan untuk perdagangan besok, ethereum kemungkinan dibuka fluktuatif namun melemah di kisaran USD2.720,50 hingga USD2.990,50," tutup Ibrahim.