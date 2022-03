Rupiah Terpuruk ke Zona Merah

Mengutip Bloomberg, Selasa, 22 Maret 2022,



Jakarta: Nilai tukar ( kurs ) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tersungkur ke zona merah pada pembukaan perdagangan pagi ini.Mengutip Bloomberg, Selasa, 22 Maret 2022, rupiah melemah 17 poin atau setara 0,12 persen ke level Rp14.351 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.336 per USD.Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp14.349-Rp14.353 per USD dengan year to date return 0,63 persen.

Sementara rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi melemah 14 poin atau 0,1 persen ke posisi Rp14.351 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.337 per USD.



Berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah juga melemah di level Rp14.338 per USD. Kurs tengah Bank Indonesia (BI) mencatat rupiah anjlok pada level Rp14.341 per USD dibanding posisi sebelumnya Rp14.340 per USD.

(Des)